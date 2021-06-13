Цорн: Тедеско говорил, что некоторые вопросы в «Спартаке» было решать тяжело

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Тедеско был рад работать в «Спартаке», доволен результатом. Посмотрим, что будет дальше — сейчас он отдыхает с семьей. Почему он уехал? Мы с ним общались, ему всё очень нравилось. Скучал по семье, и думаю, не совсем комфортны были условия, в которых он работал — для него лично.



Много было перемен. Он приходил в проект на долгие годы, но работать сложно, когда много изменений. Он говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело.



Второе место «Спартака»? Рад за ребят, за команду. За фанатов. «Спартак» добился солидного результата. Всех поздравляю. Я год не в «Спартаке», и мой вклад был тогда, когда принимались решения, а сейчас — это уже Тедеско и ребята. Тедеско может вернуться в команду? Время покажет. Но не думаю, что это будет ближайшее время. Ему Россия нравится, возможно, он и вернётся», — цитирует Цорна «РБ-Спорт».