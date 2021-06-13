Полиция Санкт-Петербурга попросила болельщика убрать флаг Украины
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Украинский болельщик Арсений, который смотрит матч Нидерланды — Украина из фанзоны в Санкт-Петербурге, рассказал, как полицейские попросили фаната убрать национальный флаг.
«Когда шли в фанзону, несколько ребят кричали: «Украина, мы за вас!» Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. А когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались. Но в целом атмосфера огонь, все очень дружелюбные», — сказал Арсений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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