Полиция Санкт-Петербурга попросила болельщика убрать флаг Украины

Украинский болельщик Арсений, который смотрит матч Нидерланды — Украина из фанзоны в Санкт-Петербурге, рассказал, как полицейские попросили фаната убрать национальный флаг.



«Когда шли в фанзону, несколько ребят кричали: «Украина, мы за вас!» Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. А когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались. Но в целом атмосфера огонь, все очень дружелюбные», — сказал Арсений в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.