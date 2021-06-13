Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нынешние голкиперы уже не те». Малафеев — об уровне современной вратарской школы

«Нынешние голкиперы уже не те». Малафеев — об уровне современной вратарской школы
Максим Хрущ
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил уровень современных голкиперов, сравнив их с легендами футбола.

«Какие вратари были раньше: Ван дер Сар, Буффон, Касильяс, Кан, Бартез… Это голкиперы с именами, легенды, у которых огромное количество матчей за сборные и клубы. Как раз сейчас таких вратарей не очень хватает — нынешние уже не те. Да, мы знаем Куртуа, но в данный период времени причислить к именитым ребятам достаточно сложно. На легенду он ещё точно не наиграл.

Буду следить за всеми матчами Евро, в Питере буду ходить на каждый матч, чтобы объективно оценить каждого голкипера по отдельности. Можно играть классно в чемпионате или здорово провести одну-две игры, но критерий и показатель всегда один – хорошее выступление в составе сборной. Желательно ещё добиться результата, чтобы он лишь подкрепил твой уровень.

Вратарь всегда зависимая фигура, ты действительно можешь быть в шикарной форме, но тебя могут так расстрелять, что ты ничего не сделаешь. Или наоборот, можешь быть суперски готовым, но к твоим воротам никто не подойдёт. Вратарю невозможно проявить себя, в отличие от полевого игрока. Да, есть присутствие соперника, да и не так важно, сильного или слабого, но полевой игрок всё равно сможет себя проявить», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

Слушайте на удобных платформах:

в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Новость по теме
«Это не ошибка». Малафеев встал на защиту Шунина после трёх пропущенных мячей от Бельгии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021