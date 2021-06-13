«Нынешние голкиперы уже не те». Малафеев — об уровне современной вратарской школы

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил уровень современных голкиперов, сравнив их с легендами футбола.
«Какие вратари были раньше: Ван дер Сар, Буффон, Касильяс, Кан, Бартез… Это голкиперы с именами, легенды, у которых огромное количество матчей за сборные и клубы. Как раз сейчас таких вратарей не очень хватает — нынешние уже не те. Да, мы знаем Куртуа, но в данный период времени причислить к именитым ребятам достаточно сложно. На легенду он ещё точно не наиграл.
Буду следить за всеми матчами Евро, в Питере буду ходить на каждый матч, чтобы объективно оценить каждого голкипера по отдельности. Можно играть классно в чемпионате или здорово провести одну-две игры, но критерий и показатель всегда один – хорошее выступление в составе сборной. Желательно ещё добиться результата, чтобы он лишь подкрепил твой уровень.
Вратарь всегда зависимая фигура, ты действительно можешь быть в шикарной форме, но тебя могут так расстрелять, что ты ничего не сделаешь. Или наоборот, можешь быть суперски готовым, но к твоим воротам никто не подойдёт. Вратарю невозможно проявить себя, в отличие от полевого игрока. Да, есть присутствие соперника, да и не так важно, сильного или слабого, но полевой игрок всё равно сможет себя проявить», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».
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