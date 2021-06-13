Во Львове продолжат дарить пиво за голы в ворота сборной России

Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что акция с бесплатным пивом во львовской фан-зоне за каждый гол в ворота сборной России на Евро-2020 продолжится, сообщает «24 канал».
Во время матча Бельгия — Россия (3:0) фан-зона была переполнена болельщиками, которые скандировали: «Бельгия, Бельгия».
Организаторы Lviv Fan Festival бесплатно наливали по 100 бокалов пива болельщикам за каждый гол Бельгии в ворота России.
В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт в матче с Россией после ошибки Андрея Семёнова. На 10-й минуте встречи после кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.
Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье увеличил преимущество номинальных хозяев. На 34-й минуте после подачи с левого фланга Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.
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