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Видео: реакция российских болельщиков на гол Нидерландов в ворота Украины

Видео: реакция российских болельщиков на гол Нидерландов в ворота Украины
Алексей Ласнов
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Появилось видео с реакцией болельщиков в фан-зоне Санкт-Петербурга на первый гол Нидерландов в ворота Украины.

В эти минуты сборная Нидерландов встречается с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт — 2:2, идёт второй тайм.

Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. Дензел Дюмфрис с правого фланга прострелил в штрафную, Георгий Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который ударом с ходу пробил под перекладину.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.

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