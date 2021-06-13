Видео: реакция российских болельщиков на гол Нидерландов в ворота Украины

Появилось видео с реакцией болельщиков в фан-зоне Санкт-Петербурга на первый гол Нидерландов в ворота Украины.

В эти минуты сборная Нидерландов встречается с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт — 2:2, идёт второй тайм.



Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. Дензел Дюмфрис с правого фланга прострелил в штрафную, Георгий Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который ударом с ходу пробил под перекладину.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.