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Эмоции Зинченко после ошибки в моменте с третьим голом Нидерландов. Фото

Эмоции Зинченко после ошибки в моменте с третьим голом Нидерландов. Фото
Алексей Ласнов
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В телетрансляцию матча Нидерланды — Украина попал эпизод с реакцией полузащитника украинцев Александра Зинченко после третьего пропущенного гола его команды.

На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил третий гол Нидерландов. Натан Аке с левого фланга совершил навес в штрафную, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст. Интрига в матче была возрождена на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанёс красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции. Уже на 79-й минуте Украина сравняла счёт: Руслан Малиновский навесил со штрафного, Роман Яремчук замкнул ударом головой. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.

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