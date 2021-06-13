Нидерланды вырвали победу в концовке драматичного матча со сборной Украины

Сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст. Интрига в матче была возрождена на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанёс красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции. Уже на 79-й минуте Украина сравняла счёт: Руслан Малиновский навесил со штрафного, Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой. Но последнее слово в матче осталось за Нидерландами. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.