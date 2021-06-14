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Сборная Украины повторила антирекордную серию Югославии на чемпионатах Европы

Сборная Украины повторила антирекордную серию Югославии на чемпионатах Европы
Алексей Ласнов
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Сборная Украины повторила антирекордную серию из шести поражений на чемпионатах Европы, сообщает Gracenote.

С 2012 года Украина не может набрать очки на Евро. В 1968-1984 годах аналогичная серия была у сборной Югославии.

Сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст. Интрига в матче была возрождена на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанёс красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции. Уже на 79-й минуте Украина сравняла счёт: Руслан Малиновский навесил со штрафного, Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой. Но последнее слово в матче осталось за Нидерландами. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.

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