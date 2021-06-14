Геркус: Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Нидерланды – Украина (3:2).

«Рано де Бур решил замены на удержание счёта делать, пришлось понервничать. Но Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс. И да, я за Голландию», — написал Геркус в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 13 июня, сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.