В матче Нидерланды — Украина установлено историческое достижение чемпионата Европы

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды – Украина (3:2) было установлено историческое достижение. Впервые за всю историю существования чемпионата Европы команды забили пять голов после счёта 0:0 по итогам первого тайма, информирует Squawka Football.
Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст. Интрига в матче была возрождена на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанёс красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции.
Уже на 79-й минуте Украина сравняла счёт: Руслан Малиновский навесил со штрафного, Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой. Но последнее слово в матче осталось за Нидерландами. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.
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