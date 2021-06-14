Шевченко прокомментировал поражение Украины в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.



«Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 2:0 — мы могли проиграть уже тогда.

Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.