Президент Украины прокомментировал результат матча с Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2020, в котором украинцы уступили сборной Нидерландов со счётом 2:3.

«Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет дальше. А дальше — важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не стереть и не убрать! Потому что это — об Украине! Потому что это сегодня — о вас», — написал Зеленский в своём «твиттере».

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.