Стекеленбург стал самым возрастным игроком Нидерландов на ЧЕ и ЧМ
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Опытный голкипер сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург, выступающий за «Аякс», вписал своё имя в историю национальной команды, приняв участие в матче первого тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Украины (3:2).
Как сообщает Opta Johan в «Твиттере», Стекеленбург в 38 лет и 264 дня стал самым возрастным игроком сборной Нидерландов, когда-либо выступавшим на чемпионате мира или Европы. Ему удалось обновить рекорд легендарного Эдвина Ван дер Сара, установленный в 2008 году – 37 лет, 236 дней.
В прошедшем сезоне Стекеленбург принял участие в 21 матче за «Аякс», в котором пропустил 12 мячей и отыграл 10 матчей на ноль. Помимо «Аякса», он выступал за такие клубы, как «Рома», «Фулхэм», «Монако», «Саутгемптон» и «Эвертон».
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