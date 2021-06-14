Де Бур – о матче с Украиной: сборная Нидерландов знала, что это очень хорошая команда

51-летний главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур прокомментировал результат встречи со сборной Украины (3:2) в первом матче группового этапа чемпионата Европы – 2020.



«Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты», — цитирует Де Бура официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.