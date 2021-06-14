Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 14 июня

Сегодня, в понедельник, 14 июня состоится четвёртый игровой день чемпионата Европы по футболу – 2020.

Откроет расписание встреча группы D между Шотландией и Чехией, которая пройдёт в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало матча – 16:00 мск, трансляция – «Матч ТВ».

Затем состоится матч группы E между сборными Польши и Словакии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе «Газпром Арена». Начало – 19:00 мск, трансляция – «Матч ТВ».

Закроет программу четвёртого игрового дня встреча группы Е Испания – Швеция в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Старт матча запланирован на 22:00 мск, а покажет игру Первый канал.

Напомним, что накануне, 13 июня, в группе D сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Также состоялись два матча группы C. В одном из них Австрия переиграла Северную Македонию со счётом 3:1, а во втором – Нидерланды вырвали победу на последних минутах драматичного матча со сборной Украины (3:2).