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Зинченко совершил 8 отборов в игре с Нидерландами. Пока это лучший показатель на Евро-2020

Зинченко совершил 8 отборов в игре с Нидерландами. Пока это лучший показатель на Евро-2020
Вячеслав Моренко
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24-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отметился статистическим достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Нидерландов (2:3).

Как отмечает Squawka Football в «Твиттере», Зинченко в игре с Нидерландами совершил восемь удачных отборов (100%), что, на данный момент, является лучшим показателем на турнире. При этом он сфолил лишь дважды за матч.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.

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