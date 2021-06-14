Блинд: мне пришлось преодолеть себя, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном

31-летний защитник сборной Нидерландов и «Аякса» Дейли Блинд прокомментировал эпизод с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в матче с Финляндией (0:1) на чемпионате Европы – 2020.

«Мне пришлось буквально преодолеть себя, чтобы выйти на поле после инцидента с Эриксеном. Я горжусь тем, что мне это удалось. Конечно, в конце концов, эмоции выходят наружу. Произошедшее произвело на меня сильное впечатление. Чем больше я узнавал об этом, тем тяжелее мне становилось.

Информация о том, что у Кристиана сейчас всё хорошо, придаёт всем силы, чтобы продолжать играть. Что касается его будущего, пожалуйста, оставьте его в покое», — цитирует Блинда Goal.

Напомним, что в 2019 году у Дейли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение вернуться на поле.