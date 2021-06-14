Месси: сборная Аргентины никогда не зависела от меня

33-летний нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, насколько важно выстроить единый и сильный коллектив в национальной команде.
«Сборная никогда не зависела от меня. Мы всегда стараемся выстроить сильный единый коллектив. Если мы не будем по-настоящему сильной командой, победы и достижения наших целей будет осуществить трудно.
Думаю, что сейчас мы сильны именно как коллектив. Большинство игроков работали вместе в течение длительного времени. Мы уже играли на Кубке Америки, поэтому у нас игровой опыт. Мы всё ещё тренируемся, и я думаю, что мы на правильном пути ».
Всё, что происходит в составе сборной Аргентины всегда особенное для меня, будь то товарищеские матчи, квалификационные игры, Кубок Америки, чемпионат мира… Я никогда не думал, что сыграю столько игр. Я даже не думал об этом. Я старался всегда выкладываться на полную», — цитирует Месси Goal.
Напомним, что Аргентина стартует на Кубке Америки – 2021 матчем со сборной Чили. Встреча пройдёт 15 июня, начало – 00:00 мск.
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