Роджерс хочет видеть Коутиньо в «Лестере», желая вновь поработать с ним

29-летний бразильский атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Фелиппе Коутиньо привлёк внимание английского «Лестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.
Как отмечает источник, личную заинтересованность в игроке проявляет наставник «лис» Брендан Роджерс. Клуб готов удовлетворить просьбу тренера о приобретении игрока, предложив за бразильца € 20 млн, чтобы попытаться вернуть его в английскую Премьер-лигу. Сама же «Барселона» желает избавиться игрока, отдав его в аренду, чтобы разгрузить платёжную ведомость.
Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. Под руководством Роджерса он поработал в период с 2013 по 2015 год. В сезоне-2020/2021 Фелиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.
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