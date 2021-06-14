«Милан» близок к приобретению двух игроков «Реала»

«Милан» заинтересован в подписании контракта с двумя игроками мадридского «Реала». Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб близок к продлению аренды полузащитника Браима Диаса (с возможностью выкупить его в 2022 году), который играл за «россонери» в прошедшем сезоне. Полузащитник провёл в составе «Милана» 39 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, отдав четыре голевые передачи.
Другой трансферной целью миланского клуба является защитник Альваро Одриосола, который сыграл 16 матчей во всех турнирах за мадридцев в сезоне 2020/21.
В завершившемся сезоне Серии А «Милан» с 79 очками занял второе место. Мадридский «Реал» в чемпионате Испании с 84 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице.
- 14 июня 2021
-
06:35
-
06:17
-
05:57
-
05:21
-
05:01
-
04:37
-
04:24
-
04:02
-
03:43
-
03:28
-
03:07
-
02:48
-
02:25
-
02:12
-
01:56
-
01:39
-
01:26
-
01:08
-
00:58
-
00:55
-
00:37
-
00:35
-
00:28
-
00:18
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 13 июня 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:31