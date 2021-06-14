«Милан» близок к приобретению двух игроков «Реала»

«Милан» заинтересован в подписании контракта с двумя игроками мадридского «Реала». Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб близок к продлению аренды полузащитника Браима Диаса (с возможностью выкупить его в 2022 году), который играл за «россонери» в прошедшем сезоне. Полузащитник провёл в составе «Милана» 39 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, отдав четыре голевые передачи.

Другой трансферной целью миланского клуба является защитник Альваро Одриосола, который сыграл 16 матчей во всех турнирах за мадридцев в сезоне 2020/21.

В завершившемся сезоне Серии А «Милан» с 79 очками занял второе место. Мадридский «Реал» в чемпионате Испании с 84 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице.