«Аталанта» подвела итоги выступления Миранчука в его дебютном сезоне в Италии

«Аталанта» на официальном сайте подвела итоги сезона-2020/21 для российского полузащитника Алексея Миранчука. Алексей перешёл в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока € 14,5 млн.
«Сезон-2020/21 стал первым в черно-синей форме для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи.
Как уже упоминалось, он забил в своем дебютном матче в футболке «Аталанты» во всех трех соревнованиях: он начал в Лиге чемпионов, чем помог одержать выездную победу со счетом 4:0 над «Мидтъюлландом», затем в Серии А забил очень важный гол в домашней ничьей 1:1 с «Интером», наконец, в 1/8 финала Кубка Италии, выведя команду вперед в победном домашнем матче с «Кальяри» (3:1). Российский атакующий полузащитник также сыграл решающую роль в четвертьфинале Кубка Италии, забив победный гол в матче с «Лацио» (3:2).
Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанёс 17 ударов, создал 9 голевых моментов, отдал 5 ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов.
По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Он также выиграл награду «Игрок месяца» в январе, за него в наших официальных соцсетях проголосовали болельщики», – говорится на сайте «Аталанты».
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