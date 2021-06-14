«Бешикташ» предложил экс-игроку «Шахтёра» Тейшейре 2-летний контракт

Турецкий «Бешикташ» предложил бразильскому полузащитнику Алексу Тейшейре контракт до 2023 года с зарплатой в € 2 млн в год с возможностью продления ещё на один сезон. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, футболист хочет зарплату в € 3 млн в год. В свою очередь, турецкий клуб предложил 31-летнему бразильцу бонус в € 1,5 млн при подписании контракта. Переговоры между сторонами продолжаются.
В 2021 году Тейшейра завершил выступление за китайский Цзянсу Сунин, за который играл с 2016 года. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтёр» и бразильский «Васко да Гама».
В декабре 2020 года сообщалось, что Тейшейра был готов играть за сборную Китая при условии, что клуб предложит ему новый контракт на € 80 млн. Отметим, по условиям соглашения зарплата бразильца составляла около € 450 тыс. в неделю, что делало его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.
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