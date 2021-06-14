Экс-защитник «Зенита» Гарай близок к переходу в «Хетафе»

Экс-защитник петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай, который в настоящее время является свободным агентом, близок к подписанию контракта с «Хетафе». Об этом сообщает сообщает AS.

Аргентинец находится в статусе свободного агента с лета 2020 года, его последним клубом была «Валенсия». Отмечается, что в услугах защитника заинтересованы многие клубы, но конкретный интерес был только от «Хетафе», который предложил ему контракт на 2 года.

34-летний футболист играл за «Зенит» с 2014 по 2016 год. В составе петербургского клуба он выигрывал чемпионат России (сезон-2014/15), Кубок (2015/16) и Суперкубок (2015, 2016). Также Гарай выступал за «Бенфику», «Расинг», «Реал» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В феврале появилась информация, что интерес к аргентинскому футболисту проявил «Олд Бойз». В свою очередь, Гарай поблагодарил клуб за предложение, однако отметил, что по личным причинам хочет продолжить профессиональную карьеру в Европе.