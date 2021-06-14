Сборная Украины забила на Евро впервые с 2012 года

В первом туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Украины уступила команде Нидерландов со счётом 2:3.
В составе украинской сборной голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, у Нидерландов голы забили Жоржиньо Вейналдум, Ваутер Вегорст и Дензел Дюмфрис.
Забитый мяч Ярмоленко на 73-й минуте игры стал первым голом сборной Украины на чемпионатах Европы впервые с 2012 года.
На Евро-2012 два мяча в ворота сборной Швеции отправил нынешний тренер украинской команды Андрей Шевченко. Затем в матчах с Францией и Англией украинцы забить не смогли. На Евро-2016 сборная Украины не забила ни одного гола, уступив на групповом этапе Германии, Польше и Северной Ирландии.
На Евро-2020 украинцы сыграют в группе со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
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