Источник: Буффон подпишет контракт с «Пармой» на этой неделе

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подпишет контракт с «Пармой» на этой неделе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с 43-летним голкипером будет рассчитано до 2023 года.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.

43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.