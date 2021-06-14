Серхио Рамос встретился с президентом «Реала». Клуб готов сделать ему ещё одно предложение

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, у которого в конце месяца истекает контракт, по-прежнему может остаться в команде.



Как сообщает AS, 35-летний футболист провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, по итогам которой «сливочные» выразили готовность сделать ему ещё одно предложение по новому соглашению.



Отмечается, что готовность «Реала» продлить контракт с Рамосом, несмотря на все трудности в переговорах, связана с тем, что его партнёр по обороне Рафаэль Варан не намерен пролонгировать своё соглашение, рассчитанное до лета 2022 года, и может быть продан уже в это трансферное окно.



Напомним, «Реал» предлагал Рамосу продлить контракт на один год, а игрок хотел на два. Также Серхио не хотел идти на сокращение зарплаты. Сообщалось, что испанец всё же выразил готовность продлить договор на условиях клуба, однако Перес, недовольный его поведением, продолжил готовить церемонию прощания.

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