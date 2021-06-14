Орлов: от Зобнина нет никакой пользы. Мухин острее и быстрее

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника сборной России Максима Мухина.
«Мухина надо было выпускать с первой минуты, а Баринова — отправить в центр защиты. Видно, что для Максима нет никаких авторитетов. Нужны такие футболисты, которые выходят и не боятся играть, даже против Бельгии. Мухин — такой. Любопытно, поставит ли Черчесов его в стартовый состав на следующий матч.
Мухин острее и быстрее, чем Зобнин. Тот всё время в сборной, но пользы от него никакой, особенно в атаке. Куда он делает передачи? Видимо, он не способен их делать. Значит, надо менять. Тренер, это конкуренция», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.
Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с финнами. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск.
- 14 июня 2021
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