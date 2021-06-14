Верите ли вы, что сборная России выйдет из группы на Евро-2020?

Сборная России провела первый матч на чемпионате Европы — 2020. В субботу, 12 июня, национальная команда принимала Бельгию на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 0:3.



Впереди у подопечных Станислава Черчесова матчи с Финляндией и Данией. При этом финны одолели датчан в 1-м туре и в настоящий момент занимают второе место в группе B.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: верите ли вы, что сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020?

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах. С Финляндией сборная России сыграет 16 июня, с Данией — 21 июня.