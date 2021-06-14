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Руй Витория: хотим внести свою лепту в развитие «Спартака»

Руй Витория: хотим внести свою лепту в развитие «Спартака»
Диана Валавичюте
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Португальский специалист Руй Витория, недавно возглавивший «Спартак», рассказал о планах работы в московском клубе.

«Очень рад оказаться в „Спартаке“, рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к „Спартаку“, анализировали команду. Ждём дня, когда познакомимся с командой, с футболистами, и начнём подготовку на сборах. Детально познакомились с чемпионатом России, узнали игроков. Лично ещё никого не видели, но тем не менее, с нетерпением ждём, когда начнём работать.

Хотел бы поздравить „Спартак“ с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако всё это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно мы хотим взять лучше из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды», — сказал Витория в интервью пресс-службе «Спартака».

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