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Польша — Словакия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00

Польша — Словакия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 19:00
Михаил Рождественский
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Сегодня, 14 июня, состоится матч сборных Польши и Словакии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.

Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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