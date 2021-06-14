Матч России с Финляндией на Евро-2020 обслужат судьи из Нидерландов
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УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Финляндии и России.
Встреча обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому помогут Кевин Блом и французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар. Резервный рефери — румын Иштван Ковач.
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Напомним, сборная России в 1-м туре Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии (0:3). В свою очередь Финляндия одолела Данию (1:0).
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