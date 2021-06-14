Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кто должен сыграть в воротах сборной России во втором матче на Евро?

Кто должен сыграть в воротах сборной России во втором матче на Евро?
Михаил Рождественский
Комментарии

Сборная России провела первый матч на чемпионате Европы — 2020. В субботу, 12 июня, национальная команда принимала Бельгию на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 0:3.

После матча критике подвергся вратарь российский сборной Антон Шунин, которого обвинили во втором пропущенном мяче. После подачи с фланга он неуверенно отбил мяч в центр штрафной площади, где на добивании сыграл защитник бельгийцев Тома Мёнье.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче 2-го тура группового этапа с Финляндией?

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Календарь Евро-2020
Черчесов точно был голкипером? Шунин в воротах сборной России — ошибка тренера! Черчесов точно был голкипером? Шунин в воротах сборной России — ошибка тренера!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021