Кто должен сыграть в воротах сборной России во втором матче на Евро?

Сборная России провела первый матч на чемпионате Европы — 2020. В субботу, 12 июня, национальная команда принимала Бельгию на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 0:3.



После матча критике подвергся вратарь российский сборной Антон Шунин, которого обвинили во втором пропущенном мяче. После подачи с фланга он неуверенно отбил мяч в центр штрафной площади, где на добивании сыграл защитник бельгийцев Тома Мёнье.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто должен сыграть в воротах сборной России в матче 2-го тура группового этапа с Финляндией?

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.