Деян Ловрен признался, что не жалеет о переходе из «Ливерпуля» в «Зенит»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен признался, что не жалеет о переходе из «Ливерпуля» в санкт-петербургский клуб.



«Нет, я не жалею об уходе из „Ливерпуля“. Я не из таких людей. Я принял решение, потому что почувствовал, что так будет правильно. Не оглядываюсь назад. Даже у ошибок, которые я допускал в карьере, были свои причины. Благодаря ошибкам я стал тем, кем стал. Но уход из „Ливерпуля“ не был ошибкой, ведь я уже выиграл два трофея в первом сезоне в „Зените“. Могу только гордиться этим шагом», — приводит слова Ловрена FourFourTwo.

Деян Ловрен защищал цвета мерсисайдцев с 2014 по 2020 год, став чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. 27 июля 2020 года петербургский «Зенит» объявил о трансфере игрока. Соглашение с игроком рассчитано на три года.