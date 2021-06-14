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Дивеев, Кудряшов и Кузяев тренируются в общей группе сборной, Жирков — на реабилитации

Дивеев, Кудряшов и Кузяев тренируются в общей группе сборной, Жирков — на реабилитации
Андрей Панков
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Сборная России продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией. Сегодня, 14 июня, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку.

Защитник Юрий Жирков остался в отеле для прохождения индивидуальных реабилитационных мероприятий. Игроки сборной России Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов и Далер Кузяев начали тренировку в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. В следующем туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии. Матч пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге.

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