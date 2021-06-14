Ловрен: однажды Клопп написал, что скучает по мне в «Ливерпуле», но я не ответил

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.



«Мы всегда были честны друг с другом. Конечно, он был тренером, а я — игроком, и нам приходилось общаться не в самые лучшие времена. Трудности возникали, когда у меня была травма, а я был нужен ему на поле. Но мы попрощались друг с другом как друзья. Договорились, что можем созвониться, если нам что-то понадобится. Это был хороший открытый разговор. Иногда мы по-прежнему болтаем. Однажды Юрген написал, что скучает по мне в команде, но я не ответил», — приводит слова Ловрена FourFourTwo.



Деян Ловрен защищал цвета мерсисайдцев с 2014 по 2020 год, став чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. 27 июля 2020 года петербургский «Зенит» объявил о трансфере игрока. Соглашение с игроком рассчитано на три года.