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Гамула: левой ногой Малиновский может делать что хочет. У нас тоже есть такой – Миранчук

Гамула: левой ногой Малиновский может делать что хочет. У нас тоже есть такой – Миранчук
Евгений Марков
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Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула, ныне работающий в любительском клубе «Гераклион», сравнил игроков сборных России и Украины.

«Ярмоленко забил классический гол, подкрутил, и мяч прямо в девятку залетел. А левую ножку Малиновского мы знаем, — всё что хочет может ей делать. У нас тоже есть такой парень – Лёша Миранчук. Уверен, против Финляндии Миранчук выйдет в старте с Головиным – нам надо атаковать и забивать.

Есть тренер – он внутри, и мы должны ему доверять. Перед ЧМ только собачка со двора не хаяла его, а мы добились великолепного результата. Что касается состава, то Заболотному и Соболеву тоже было бы тяжело. То, что Дзюба номер один – мы не сомневаемся. Соболев тоже достоин сборной, мы это увидим», — сказал Гамула беседе с корреспондентом Евгением Марковым во время прямой трансляции «Чемпионата» в «ТикТоке».

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