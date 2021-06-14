Гамула: левой ногой Малиновский может делать что хочет. У нас тоже есть такой – Миранчук

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула, ныне работающий в любительском клубе «Гераклион», сравнил игроков сборных России и Украины.

«Ярмоленко забил классический гол, подкрутил, и мяч прямо в девятку залетел. А левую ножку Малиновского мы знаем, — всё что хочет может ей делать. У нас тоже есть такой парень – Лёша Миранчук. Уверен, против Финляндии Миранчук выйдет в старте с Головиным – нам надо атаковать и забивать.



Есть тренер – он внутри, и мы должны ему доверять. Перед ЧМ только собачка со двора не хаяла его, а мы добились великолепного результата. Что касается состава, то Заболотному и Соболеву тоже было бы тяжело. То, что Дзюба номер один – мы не сомневаемся. Соболев тоже достоин сборной, мы это увидим», — сказал Гамула беседе с корреспондентом Евгением Марковым во время прямой трансляции «Чемпионата» в «ТикТоке».