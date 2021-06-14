Ф. де Йонг: на протяжении всего матча было ощущение, что Нидерланды намного лучше Украины

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Украиной (3:2).



«При счёте 2:0 мы решили, что всё под контролем, но Украина вернулась в игру. Мы плохо сыграли в обороне на стандартных положениях, но это не имеет особого значения, потому что мы выиграли. На протяжении всего матча было ощущение, что мы намного лучше сборной Украины. Мы отдали много сил, чтобы добиться счёт 2:0, а потом всё быстро растеряли. Обидно, что не забили победный гол раньше, но это всё равно лучше, чем вообще не иметь моментов», — приводит слова Де Йонга NOS.nl.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.