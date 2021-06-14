Дзюба скалился, Оздоев зевал во время разминки. Лучшие фото с тренировки России
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14 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» национальная команда России провела тренировку в рамках подготовки к матчу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Финляндии.
Защитник Юрий Жирков остался в отеле для прохождения индивидуальных реабилитационных мероприятий. Игроки сборной России Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов и Далер Кузяев начали тренировку в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч с Финляндией пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 по московскому времени. Россия стартовала с разгромного поражения (0:3) от сборной Бельгии в матче первого тура Евро-2020.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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