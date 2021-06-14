Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА отказались комментировать действия полиции, попросившей фаната убрать флаг Украины

В УЕФА отказались комментировать действия полиции, попросившей фаната убрать флаг Украины
Арина Лаврова
Комментарии

В УЕФА ответили на запрос по поводу ситуации с болельщиком сборной Украины, произошедшей в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы — 2020.

Напомним, одного из фанатов украинской команды при входе в фан-зону остановили сотрудники полиции и попросили убрать национальный флаг. Свою просьбу они аргументировали тем, что к болельщику могут пристать посторонние люди, находящиеся в нетрезвом состоянии.

«Советуем обратиться к местным властям, ответственным за безопасность на объектах Евро, в число которых входят фан-зоны», — заявили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Календарь Евро-2020
«Полиция попросила убрать украинский флаг». Как в Петербурге болели за соседей «Полиция попросила убрать украинский флаг». Как в Петербурге болели за соседей
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021