В УЕФА отказались комментировать действия полиции, попросившей фаната убрать флаг Украины

В УЕФА ответили на запрос по поводу ситуации с болельщиком сборной Украины, произошедшей в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы — 2020.
Напомним, одного из фанатов украинской команды при входе в фан-зону остановили сотрудники полиции и попросили убрать национальный флаг. Свою просьбу они аргументировали тем, что к болельщику могут пристать посторонние люди, находящиеся в нетрезвом состоянии.
«Советуем обратиться к местным властям, ответственным за безопасность на объектах Евро, в число которых входят фан-зоны», — заявили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
- 14 июня 2021
-
14:19
-
14:17
-
14:09
-
14:04
-
14:03
-
13:41
-
13:36
-
13:20
-
13:13
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:45
-
12:39
-
12:27
-
12:04
-
12:00
-
11:48
-
11:43
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:19
-
10:14
-
09:56
-
09:46
-
09:45