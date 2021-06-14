В УЕФА отказались комментировать действия полиции, попросившей фаната убрать флаг Украины

В УЕФА ответили на запрос по поводу ситуации с болельщиком сборной Украины, произошедшей в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы — 2020.



Напомним, одного из фанатов украинской команды при входе в фан-зону остановили сотрудники полиции и попросили убрать национальный флаг. Свою просьбу они аргументировали тем, что к болельщику могут пристать посторонние люди, находящиеся в нетрезвом состоянии.



«Советуем обратиться к местным властям, ответственным за безопасность на объектах Евро, в число которых входят фан-зоны», — заявили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.