Капитан сборной Украины прокомментировал проигрыш в первом матче на Евро-2020

Капитан сборной Украины нападающий Андрей Ярмоленко высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Нидерландами (2:3).



Встреча состоялась накануне, 13 июня, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Во втором тайме хозяевам удалось добиться преимущества в два мяча, однако украинская команда совешила камбэк и восстановила равновесие. В концовке матча нидерландцы забили третий мяч и довели игру до победы.



«Это был трудный матч. Мы понимали, что играем против серьёзного соперника. Тренерский штаб доволен тем, насколько мы выложились на поле. Всегда неприятно проигрывать, но впереди ещё два матча, и мы будем играть с той же энергией. Если нам удастся выйти в плей-офф, это будет здорово», — цитирует Ярмоленко Goal.com.