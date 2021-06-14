Роман Яремчук: сборной Украины не должно быть стыдно за игру против достойного соперника

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами (2:3).
«У сборной Нидерландов была солидная поддержка в Амстердаме. Но мы держались и придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за нашу игру против очень достойного соперника. Чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными», — приводит слова Яремчука сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счётом 3:1. Таким образом, Нидерланды и Австрия имеют в своём активе по три очка, Македония и Украина – без очков после первого тура.
- 14 июня 2021
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