Хавбек «Ростова» Александр Саплинов перейдёт в «Уфу» на правах аренды

Полузащитник Александр Саплинов перейдёт в «Уфу» из «Ростова» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. У башкирского клуба будет право выкупа контракта футболиста у ростовчан.

Напомним, Саплинов перешёл в «Ростов» из калининградской «Балтики» в 2019 году. В сезоне-2020/2021 полузащитник также выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор». В минувшем сезоне Саплинов принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

«Ростов» в 30 матчах набрал 43 очка и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. «Уфа» (25) завершила сезон на 13-м месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).