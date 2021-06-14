Крал — в стартовом составе сборной Чехии на матч Евро-2020 с Шотландией

Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и Чехии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Шотландии: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Макгинн, Дайкс, Кристи, Л. Купер, Армстронг, Д. Хендри.



Сборная Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Шик, Масопуст, Крал, Янкто, Соучек, Боржил.

Напомним, в группе D помимо шотландцев и чехов выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне, 13 июня. Победу одержали англичане — 1:0.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.