Крал — в стартовом составе сборной Чехии на матч Евро-2020 с Шотландией

Стали известны стартовые составы сборных Шотландии и Чехии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Шотландии: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Макгинн, Дайкс, Кристи, Л. Купер, Армстронг, Д. Хендри.
Сборная Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Шик, Масопуст, Крал, Янкто, Соучек, Боржил.
Напомним, в группе D помимо шотландцев и чехов выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне, 13 июня. Победу одержали англичане — 1:0.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
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