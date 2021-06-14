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В отеле сборной Словакии в Санкт-Петербурге произошёл пожар

В отеле сборной Словакии в Санкт-Петербурге произошёл пожар
Андрей Панков
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В отеле в Санкт-Петербурге, где остановилась сборная Словакии, произошёл пожар, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Инцидент прошёл без серьёзных последствий. Пожар потушили, никто не пострадал.

Сборная Словакии на чемпионате Европы — 2020 выступит в группе E вместе с Польшей, Испанией и Швецией. Сегодня, 14 июня, словакам предстоит провести матч 1-го тура группового этапа с поляками. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

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