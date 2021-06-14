Руй Витория: мы пришли в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о знакомстве с российским футболом и своих целях с командой.
«У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание вокруг происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду.
Мы пришли сюда с целью прервать гегемонию «Зенита». Верим, что сможем создать в «Спартаке» команду-победительницу. Важный год — юбилейный. Повторюсь, мы пришли сюда для того, чтобы выиграть титул.
Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по той и другой схеме. Но в современном футболе не так важна схема, главное — соблюдение принципов», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 14 июня 2021
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