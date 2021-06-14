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«Немножко даже страшновато». Евгеньев высказался о произошедшем с Эриксеном

«Немножко даже страшновато». Евгеньев высказался о произошедшем с Эриксеном
Андрей Панков
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Защитник сборной России Роман Евгеньев прокомментировал инцидент, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (0:1).

«О ситуации с Эриксеном узнали после установки, когда ехали в автобусе на матч с Бельгией. Конечно, это неприятно. Немножко даже страшновато, что футболист играл до 30 лет, а тут такая ситуация произошла. Слава богу, что всё обошлось», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

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