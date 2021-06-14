Руй Витория рассказал о первых впечатлениях от общения с Заремой Салиховой

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о критике в адрес Заремы Салиховой, жены владельца клуба Леонида Федуна, а также поделился первыми впечатлениями от общения с ней.



«Абсолютно нормальная ситуация, я привык к подобной критике. Я тренер, который неоднократно выигрывал титулы, открывал игроков, которые сейчас выступают в своих сборных, но что поделать — такова тренерская жизнь. Мы можем кому-то нравиться, а другим — нет. Мы сделаем всё, чтобы «Спартак» побеждал.



Первый разговор с Заремой был достаточно неплохим. Начнём работать, узнавать друг друга… Думаю, дальше дела пойдут только в гору.



По поводу критики в свой адрес — я говорил в общих чертах. Работа тренера такова, что болельщики аплодируют и критикуют равноценно. Разговор с Заремой прошёл плодотворно, хоть и контракт не был подписан на тот момент», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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