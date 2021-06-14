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Мележиков: цель на сезон для «Спартака» — попадание в зону Лиги чемпионов

Мележиков: цель на сезон для «Спартака» — попадание в зону Лиги чемпионов
Салават Муртазин
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях команды на предстоящий сезон под руководством нового тренера Руя Витории.

«Задача — создать конкурентоспособную команду, которая будет выиграть титулы как можно чаще. Что касается столетия клуба, сейчас мы не акцентированы на сезоне-2021/22. Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас будет ещё время для добычи чемпионства.

Конкретная цель на сезон — попадание в зону Лиги чемпионов. Что касается нынешнего сезона — групповой этап ЛЧ. Чемпионство и титулы — это следствие. Мы хотим создать конкурентоспособную команду, которая будет стабильно выступать в Европе», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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