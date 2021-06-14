Тренер «Спартака» Витория: мне очень нравятся Россия и культура вашей страны

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил решение возглавить красно-белых, а также поделился эмоциями от переезда в Россию.



«В «Спартаке» меня привлекла возможность биться за титулы. В последние годы я и мой тренерский штаб стабильно брали кубки. Очень понравилась атмосфера в клубе, а самое главное — идея и сам проект «Спартака». Хочу открыть для себя новую реальность: очень нравятся Россия и культура вашей страны. Хочется создать команду, которая будет достойно и стабильно играть как в РПЛ, так и в еврокубках.



Основная цель — биться за титулы. Это главная идея. Всё остальное вторично. В «Спартак» я пришёл за победами. Я детально познакомился с командой: знаю об их семьях, детях, знаю информацию, сколько им ехать километров до стадиона. Будем работать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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