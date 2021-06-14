Руй Витория: стеночки и забегания? Для титула хорошей игры недостаточно

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о потенциальном игровом стиле команды под его руководством.



«Увидят ли болельщики стеночки и забегания? Всем нравится, когда команда играет хорошо, но для титула этого недостаточно. Нужна стабильная игра. Я больше ценю футболистов, у которых развито автоматическое мышление, а не механическое. Механическое мышление — это когда футболист держит в голове одно решение, и всё. При автоматическом у него много вариантов в голове, из которых он может выбирать самый лучший и думать на поле. Люблю умных игроков.



Нужно взять самое лучшее из команды, затем внедрять свои идеи. Нельзя по щелчку пальца быстро всё решить — понадобится определённое время», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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